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Ortaokul öğrencisi çulluk avında yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Enes A., birlikte çulluk avına çıktığı arkadaşı 15 yaşındaki Berkcan A.'nın yere düşen av tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Olay, saat 15.30 sıralarında...

Ortaokul öğrencisi çulluk avında yaralandı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Enes A., birlikte çulluk avına çıktığı arkadaşı 15 yaşındaki Berkcan A.'nın yere düşen av tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Çayırlı Köyü Dere Tarlası Mevkii'nde meydana geldi. Enes A. ve Berkcan A., evlerinden aldıkları av tüfekleriyle ormanlık alanda çulluk avına çıktı. Berkcan A., yürürken yere düşünce emniyeti açık olan av tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Enes A.'nın karın bölgesine isabet etti. Berkcan A., köye giderek durumu yakınlarına bildirdi. Köye getirilen Enes A., haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin müdahalesinden sonra Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Enes A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Lise öğrencisi Berkcan A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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