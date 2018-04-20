Ortahisar İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

TRABZON, () - TRABZON'un Ortahisar İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Ç., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyesi olduğu suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ortahisar İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Ç., Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Yüzbaşı Ali Ç.'nin, soruşturmanın sürdürüldüğü Ağrı'ya götürüldüğü öğrenildi.
TRABZON, () - TRABZON'un Ortahisar İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Ç., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.