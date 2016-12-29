Ortağını sırtından bıçaklayarak öldüren berbere 25 yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN / BURSA, () - BURSA’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde birlikte araba alım satımı yaptığı ortağı 35 yaşındaki Kadir Alınca'yı, aralarındaki husumet nedeniyle takip ettikten sonra sırtından bıçaklayarak öldüren berber Levent Berksan'ın yargılaması sonuçlandı. Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Berksan'ın cezası, duruşmadaki iyi hali dikkate alınarak 25 yıla indirildi.

Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi Darmstad Caddesi'nde geçen haziran ayında meydana gelen olayda, bir oto kiralama şirketine giden Kadir Alınca'yı takip eden Levent Berksan, arkasından yanaştığı Alınca'yı sırtından, kolundan ve bacağından bıçakladı. Ağır yaralanan ve ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Alınca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası suç aleti bıçak ile yakalanan Levent Berksan ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

'TABANCA ÇIKARACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

Yapılan savcılık soruşturması sonrası hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Levent Berksan savunmasında şunları söyledi:

"Ben berberlik yapıyorum. Kadir ise bir ara yanımda kalfa olarak çalıştı. Kendisi ile ortaklaşa, hasarlı arabayı alıp tamir ettikten sonra satma işi yapmaya karar verdik. Kredi kartımdan 6 bin lira çekip ona verdim. Satın aldığımız arabayı söylediği tarihte tamir ettirmedi. Aracı neden hazırlamadığını sorduğumda beni ölümle tehdit etti. Hatta bu konuda hakkında şikayette bulunmuştum. Olay günü karşılaştığımızda da Kadir bana küfür etti. Ardından otomobiline doğru gitti. Ben bakışlarından ve küfürlerinden bana zarar vermesinden korktuğum için bıçağı alıp arkasından gittim. Kendisi torpidonun bulunduğu kapıyı açınca silah çıkartmasından korktum. Koluna salladığım bıçak hareket edince sırtına saplandı. Aramızda çıkan arbedede bıçak koluna ve bacağınada saplandı."

Levent Berksan'ın karar aşamasına gelen duruşmasına devam edildi. Çıktığı son duruşmasında önceki ifadelerini tekrarlayan Levent Berksan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanığın iyi halini dikkate alarak cezasını 25 yıla indirdi.

Öldürülen Kadir Alınca’nın 4 aylık hamile eşi Kader Alınca, olaydan sonra 1.5 yaşındaki kızları ile çektirdikleri fotoğrafı sosyal paylaşım sitesine koyarak duygu dolu paylaşımlarda bulunmuştu.

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