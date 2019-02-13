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Ortağını öldüren şüpheli tutuklandı (2)

'HİSSEMİ İSTEDİM, VERMEYİNCE ÖLDÜRDÜM' Kayseri'de ortağı Mehmet Özet'i av tüfeğiyle vurarak öldüren, ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan Mustafa Murat, polisteki ifadesinde, ortaklıktan ayrılmak istediği için ortağı ile...

Ortağını öldüren şüpheli tutuklandı (2)

'HİSSEMİ İSTEDİM, VERMEYİNCE ÖLDÜRDÜM'
Kayseri'de ortağı Mehmet Özet'i av tüfeğiyle vurarak öldüren, ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan Mustafa Murat, polisteki ifadesinde, ortaklıktan ayrılmak istediği için ortağı ile aralarının açıldığını söyledi. Mustafa Murat, "Özet Petrol'de olan ortaklığımdan ayrılmak için 5 milyon lira değerindeki yüzde 50 hissemin parasını istedim, sürekli beni oyalıyordu. Hakkımı alıp ortaklıktan çıkacaktım. Benimle dalga geçer gibi konuşuyordu. Son konuşmamızda da 'Hissemi neden vermiyorsun? 2 aydır beni oyalıyorsun' dedim. Paramı alamayınca av tüfeği ile öldürdüm" dedi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Öte yandan ölen Mehmet Özet için öğlen Hunat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Özet'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Özet'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Gesi Kayabağ Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, ()

FOTOĞRAFLI

 

 

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