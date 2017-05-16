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Ortağını öldürdü 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, () - BURSA’da, aralarında anlaşmazlık bulunan ortağı 40 yaşındaki Göksel Albay'ı kahvede tek kurşunla vurarak öldürmekten yargılanan 37 yaşındaki İsmail Kaçkın, 25 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum oldu. Merkez...

Ortağını öldürdü 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, () - BURSA’da, aralarında anlaşmazlık bulunan ortağı 40 yaşındaki Göksel Albay'ı kahvede tek kurşunla vurarak öldürmekten yargılanan 37 yaşındaki İsmail Kaçkın, 25 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum oldu.
Merkez Gürsu İlçesi’ne bağlı Kazıklı Köyü’nde, geçen 19 Ağustos'ta meydana gelen olayda, oto yıkama- yağlama işi yapan İsmail Kaçkın, aralarında anlaşmazlık bulunan ortağı 2 çocuk babası Göksel Albay'ı kahvede tabancayla başından vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan İsmail Kaçkın, jandarma tarafından yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Hakkında, Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan İsmail Kaçkın ifadesinde, Göksel Albay ile 2014 yılından itibaren birlikte iş yapmaya başladıklarını belirterek, "Araba ve meyve alıp satacaktık. Her iki iş için benim üzerimden şirket kurduk. Ben bu nedenle 100 bin lira kredi çektim. 300 bin liralık mal aldık. Karşılığında benim çekler verildi. Sonrasında malların düzgün pazarlanmadığını ve tefecilikle para sattığını duydum. Kendisine sorduğumda, böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Ardından bu olayla ilgili bir kişi bana ses kaydı attı. Kendisiyle konuştuğumda küfürlü konuştu. Borçlar benim üzerime kaldı. Ticari hayatım bitti. Adeta iflas ettim. Olay günü, arkadaşlarımla kahvenin önünde alkol alırken yoldan geçen Göksel bana el işareti yaptı.  Onun bu hareketi çok zoruna gitti. Eve gidip sinirden elimi cama vurdum. Sonra tabancamı alıp tekrar kalvenin önüne gittim. Beni gören Göksel elindeki bir cisimle ayağa kalkıp bana vurmak ister gibi hareket yaptı. Silah olduğunu düşündüm tabanca ile ona ateş ettim.  Bu sırada bir kişi bana, 'ne yapıyorsun' diye sordu. Ben de 'hak ettiğini buldu' dedim. Bu ortaklıktan 400 bin lira zararım oldu" dedi.
İsmail Kaçkın'ın karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Mahkeme heyeti, suçunu kabul eden Kaçkın'ı, 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

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