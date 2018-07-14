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Ortaca'da ormanlık alanda yangın

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ortaca'nın kırsal Dereköy...

Ortaca'da ormanlık alanda yangın

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Ortaca'nın kırsal Dereköy Mahallesi'nde çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda bugün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı. Yerleşim yerine yaklaşık 300 metre mesafedeki yangında, alevler kısa sürede, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 2 amfibi uçak ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi. Kırsal mahalleye doğru ilerleyen alevlere müdahalede, rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle güçlük çekildiği bildirildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam edilyor.
Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, "Yangını henüz kontrol altına alamadık. Rüzgarın etkili olması çalışmamızı güçleştiriyor" dedi.

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