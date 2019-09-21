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Ortaca'da orman yangını

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın şiddetli olduğu bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın, saat 18.30 sıralarında Tepearası Mahallesi'ndeki ormanlık...

GÜVENLİK 20.09.2019, 21:31

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın şiddetli olduğu bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Tepearası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle  çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda orman işçisi sevk edildi. 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan yangına müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona ererken, karadan müdahale ise sürüyor.

 

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