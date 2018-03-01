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Ortaca açıklarında kaybolan tekne aranıyor

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde S.O.S. verdikten sonra bir daha bağlantı kurulamayan tekne ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde Fethiye Limanı'na kayıtlı bir tekne, Fethiye'den Bodrum'a gitmek için yola çıktı....

Ortaca açıklarında kaybolan tekne aranıyor
MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde S.O.S. verdikten sonra bir daha bağlantı kurulamayan tekne ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor.
Bugün öğle saatlerinde Fethiye Limanı'na kayıtlı bir tekne, Fethiye'den Bodrum'a gitmek için yola çıktı. Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Kurtboğazı mevkiin 4 mil açığına gelen tekneden, telsizle 'Batıyoruz' denilerek denizcilik kanalından yardım istediği öğrenildi. Olay üzerine Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizden ve havadan, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise karadan arama çalışmalarına başladı.
Ortaca İlçe Kaymakamı Oktay Erdoğan, "Öğlen saatlerinde gelen çağrı üzerine ekiplerimiz arama çalışmalarına başladı. Şu saate kadar da arama çalışmaları devam etmekte ama hala konuyla ilgili olarak net bir bilgiye sahip değiliz. Gerekli çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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