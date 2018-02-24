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Ormanlık alanda ağır yaralı bulunan doktorun tedavisi sürüyor (3)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER Dr. Hasan Koca'nın darp edilerek ormanlık alana atılmasıyla ilgili gözaltına alınan uzman çavuş Mustafa B. (28) ve arkadaşı Tarkan Y.(20) Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi....

Ormanlık alanda ağır yaralı bulunan doktorun tedavisi sürüyor (3)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Dr. Hasan Koca'nın darp edilerek ormanlık alana atılmasıyla ilgili gözaltına alınan uzman çavuş Mustafa B. (28) ve arkadaşı Tarkan Y.(20) Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, gazetecilerin Dr. Hasan Koca'yı neden darp ettikleri sorularını yanıtsız bıraktı.
Jandarmanın 36 saat boyunca kırmızı otomobil üzerinde güvenlik kameralarından inceleme yaptığı ve aracı tespit ettiği öğrenildi. Ayrıca Dr. Koca'nın otostopla araçlarına bindiği birlikte alkol alırken çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini iddia ettikleri öğrenildi. Evlerinde de arama yapılan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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