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Ormanlık alanda 1560 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kadir ÖZEN / İZMİR, ()İZMİR'in Beydağ ilçesinde, devriye görevinde ormanlık alanı kontrol eden jandarma, 1560 kök Hint keneviri ele geçirdi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün devriye görevi...

GÜVENLİK 27.08.2019, 10:10
Ormanlık alanda 1560 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kadir ÖZEN / İZMİR, ()İZMİR'in Beydağ ilçesinde, devriye görevinde ormanlık alanı kontrol eden jandarma, 1560 kök Hint keneviri ele geçirdi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün devriye görevi sırasında, Eğridere Mahallesi Hacı Molla Ömer Mevkisi'ndeki ormanlık alanı kontrol etti. Yaya olarak araziyi dolaşan ekipler, yaklaşık 500 metrekarelik alanda ekili ve bakımları yapılmış 1560 kök Hint keneviri buldu.
Hint kenevirlerini ektikleri belirlenen Ö.Y.(39) ve O.K.(19), gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 el yapımı tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların, jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.

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