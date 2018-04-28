Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor
3 eski EDOK komutanına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
3 eski EDOK komutanına ağırlaştırılmış...

Ormanda silahlı kavga: 1 ağır yaralı

ÇORUM’da Yasin A. (23), aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan Alper K.'yi (22), konuşmak için buluştukları ormanlık alandı tüfekle ayaklarından vurdu. Ağır yaralanan Alper K., hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması...

Ormanda silahlı kavga: 1 ağır yaralı
ÇORUM’da Yasin A. (23), aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan Alper K.'yi (22), konuşmak için buluştukları ormanlık alandı tüfekle ayaklarından vurdu. Ağır yaralanan Alper K., hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 
Olay, Çorum- Osmancık karayolu Çatak mevkiinde meydan geldi. İddialara göre aralarında husumet olan Alper K. ile Yasin A. (23) ormanlık alanda konuşmak için buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin A., tüfekle Alper K.’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ayaklarından vurulan Alper K., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma olay yerinden kaçan Yasin A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314