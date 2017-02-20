Ormanda mahsur kalan üniversite öğrencilerini AKUT kurtardı

FETHİYE'de gezintiye çıktıkları ormanda kaybolan üniversite öğrencileri Selahattin Aldaş ve Pemra Karaman, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından 2.5 saat sonra kurtarıldı.Antalya'nın Manavgat İlçesi'nden Kayaköy Mahallesi'ne tatil için gelen Selahattin Aldaş ve Pemra Karaman, Af Kule'yi görmek için dün saat 17.00 sıralarında yürüyüşe çıktı. Yanlış patikaya girerek yolunu kaybeden iki kişi havanın kararması üzerine el feneriyle yollarını devam etti. Yürüyüş sırasında el fenerini de kaybeden Aldaş ve Karaman Sarnıç Mevkii'ne 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda mahsur kaldı.Bunun üzerine Aldaş ile Karaman jandarmayı aradı, ormanda mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) de öğrencileri kurtarmak için çalışma başlattı. AKUT ekibi ormanlık alanda ateş yakarak ısınmaya çalışan ikiliye, saat 22.00 sıralarında ulaştı. Sağlık durumları iyi olan Aldaş ve Karaman AKUT ekibi ile birlikte yürüyerek ormanlık alandan çıktı.El fenerlerini kaybettikleri için yol işaretlerini göremediklerini ve yollarını kaybettiklerini belirten Selahattin Aldaş, 2.5 saatlik bekleyişin ardından AKUT ekibinin kendilerine ulaştığını söyledi. Ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını anlatan Aldaş, sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.AKUT Fethiye ekip sorumlusu Fatih Işık ise "İhbar üzerine operasyona çıktık. İkili telefon yardımıyla bizi yönlendirdi ve kendilerine ulaştık. Işık yetersiz olduğu için hareket edememişler. Bizde bulunduklarını yerden ayrılmamalarını istedik. 1 kilometrelik yürüyüş ardından iki kişiyi güvenli yere ulaştırdık" dedi.

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