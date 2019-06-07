Ormanda kullandığı bisikleti devrilen genç yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, ormanda gezerken kullandığı bisikletin devrilmesi sonucu omzu çıkan üniversite öğrencisi Mehmet Çakmak (23), hastanede tedaviye alındı.

Safranbolu'da Mehmet Çakmak, 2 arkadaşıyla birlikte bisikletlere binerek Sarı Çiçek Ormanları'nda gezintiyi çıktı. Büyükdüz mevkiinde bisikleti devrilen Mehmet Çakmak'ın sağ omzu çıktı. Arkadaşlarından biri Mehmet Çakmak'ın başında beklerken, diğeri ise bir süre bisikletini sürüp cep telefonunun çektiği alandan Safranbolu Off-Road Kulübü'ndeki arkadaşını arayarak yardım istedi. Off- Road Kulübü üyeleri, AFAD ve UMKE ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağ omzu çıkan Mehmet Çakmak, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI