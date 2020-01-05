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Ormanda köpek dövüştüren 4 kişiye gözaltı
KONYA'nın Akşehir ilçesinde, ormanlıkta bahisle köpek dövüştüren 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı 2 köpek de korumaya alındı. Dövüş anları, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde,...
GÜVENLİK 05.01.2020, 15:55
KONYA'nın Akşehir ilçesinde, ormanlıkta bahisle köpek dövüştüren 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı 2 köpek de korumaya alındı. Dövüş anları, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun köpekler dövüştürülürken tezahürat yaptığı görüldü.
Akşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğrugöz Mahallesi'ndeki ormanlıkta bahisle köpek dövüştürüldüğü ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, verilen adrese gittiğinde, 17 köpeğin bahis karşılığında dövüştürüleceğini ve baskına kadar 3'üncü dövüşün yapıldığını belirledi. Dövüş organizasyonunu düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı. Toplanan kalabalıktan birçoğu da jandarmayı görünce köpekleriyle kaçtı. Dövüş sırasında yaralanan 2 köpek, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında soruşturma başlatılacağı ve 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Yine soruşturma kapsamında dövüşleri izleyen yaklaşık 20 kişinin ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
Öte yandan köpeklerin dövüştürüldüğü anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kanlar içinde kalan köpeklerin ısrarla dövüştürüldüğü anlar yer alırken, bu sırada bir çocuğun, köpeklerin iyi dövüştürülmesi için tezahürat yaptığı dikkat çekti.
Akşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğrugöz Mahallesi'ndeki ormanlıkta bahisle köpek dövüştürüldüğü ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, verilen adrese gittiğinde, 17 köpeğin bahis karşılığında dövüştürüleceğini ve baskına kadar 3'üncü dövüşün yapıldığını belirledi. Dövüş organizasyonunu düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı. Toplanan kalabalıktan birçoğu da jandarmayı görünce köpekleriyle kaçtı. Dövüş sırasında yaralanan 2 köpek, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında soruşturma başlatılacağı ve 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Yine soruşturma kapsamında dövüşleri izleyen yaklaşık 20 kişinin ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
Öte yandan köpeklerin dövüştürüldüğü anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kanlar içinde kalan köpeklerin ısrarla dövüştürüldüğü anlar yer alırken, bu sırada bir çocuğun, köpeklerin iyi dövüştürülmesi için tezahürat yaptığı dikkat çekti.
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