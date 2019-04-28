Ormanda intihar etti

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Burhan S. (27), kendisini ormanda iple ağaca asarak, yaşamına son verdi.

Gebze'ye bağlı Pelitli Mahallesi'nde oturan Burhan S., dün akşam evine gitmedi. Bunun üzerine Burhan S.'nin ailesi, endişelendiklerini belirterek, jandarmaya haber verdi. Yakınları ve arkadaşları ise çevrede yaptıkları aramaya rağmen Burhan S.'yi bulamadı. Mahalledeki ormanlıkta, bugün sabah saatlerinde yapılan aramada, Burhan S.'nin ağaca iple asılı cesediyle karşılaşıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla jandarma ekipleri, olay yerine geldi. Yapılan incelemenin ardından intihar ettiği anlaşılan Burhan S., otopsi için morga götürüldü. Burhan S.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



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