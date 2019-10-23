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Ormanda Hint keneviri yetiştirenler fotopakana yakalandı
MANİSA'nın Salihli ilçesindeki ormanlık alanda Hint keneviri eken iki zanlı, yaban hayatını kontrol için araziye yerleştirilen fotokapan görüntülerinden belirlenerek gözaltına alındı. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı...
GÜVENLİK 23.10.2019, 11:40
MANİSA'nın Salihli ilçesindeki ormanlık alanda Hint keneviri eken iki zanlı, yaban hayatını kontrol için araziye yerleştirilen fotokapan görüntülerinden belirlenerek gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Şirinyer Mahallesi Çukur Tarla mevkisindeki ormanlık alana Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Uyuşturucu arama köpeği 'Volta' ile bölge, geçen cumartesi günü kontrol edildi. Ormanlık alana damlama sulama sistemi kurulduğu belirlendi. Ekili 785 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekimi kimin yaptığının tespiti için çalışma yapan jandarma ekipleri, yaban hayatını takip etmek için araziye yerleştirilen fotokapanları da kontrol etti. Fotokapan görüntülerini inceleyen ekipler, Ü.Ş. (33) ile Y.A.'yı (45) tespit etti. Geçen pazartesi operasyon yapan ekipler, Ü.Ş. ve Y.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Şirinyer Mahallesi Çukur Tarla mevkisindeki ormanlık alana Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Uyuşturucu arama köpeği 'Volta' ile bölge, geçen cumartesi günü kontrol edildi. Ormanlık alana damlama sulama sistemi kurulduğu belirlendi. Ekili 785 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekimi kimin yaptığının tespiti için çalışma yapan jandarma ekipleri, yaban hayatını takip etmek için araziye yerleştirilen fotokapanları da kontrol etti. Fotokapan görüntülerini inceleyen ekipler, Ü.Ş. (33) ile Y.A.'yı (45) tespit etti. Geçen pazartesi operasyon yapan ekipler, Ü.Ş. ve Y.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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