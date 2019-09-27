Ormanda Hint keneviri yetiştiren 5 kişiye gözaltı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 5 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile ormanda yapılan aramalarda; 95 kök Hint keneviri, 236 gram kubar esrar, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 1 kurusıkı ele geçirildi.Turgutlu Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu ilçenin kısal Yayla Mahallesi'ndeki ormanlıkta, yasa dışı olarak Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin M.E. (34), Ö.E. (37), O.C. (26), O.Ç. (32) ve C.E. (31) olduğu tespit edildi. Bu sabah 7 asayiş timi, 2 istihbarat unsuru, 2 narkotik köpek timi, 1 Jandarma Suç Araştırma Timi (SASAT) ve olay yeri inceleme timi ile 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Volta' ile arama yapıldı. C.E.'nin evindeki aramada 236 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği; O.Ç.'nin evinde ise ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı bulundu. Ormanlıkta yapılan aramada ise 95 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda M.E., Ö.E., O.C., O.Ç. ve C.E. gözaltına alındı.