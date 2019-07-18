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Ormanda damlama sulama sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı

ANTALYA'da uyuşturucu ticaretinden 10 yıl hapis yatan M.Ü, ormanda kurduğu damlama sulama sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı. Konyaaltı ilçesi Hisardandır Mahallesi Menevişler mevkiindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiğini...

Ormanda damlama sulama sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı
ANTALYA'da uyuşturucu ticaretinden 10 yıl hapis yatan M.Ü, ormanda kurduğu damlama sulama sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı.
Konyaaltı ilçesi Hisardandır Mahallesi Menevişler mevkiindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiğini belirleyen Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Jandarma asayiş timleri, M.Ü.'yü kenevirleri sularken suçüstü yakaladı. Sağlık kontrolü sonrası Konyaaltı Jandarma Komutanlığı'na götürülen M.Ü.'nün uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis yattığı ve bir yıl önce cezaevinden çıktığı belirlendi. M.Ü'nün ormanlık alana damlama sulama sistemi kurup, özel gübreli poşet saksılar içinde 256 kök Hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı. Hint kenevirlerini jandarma tarafından sökülerek imha edildi.
M.Ü.'nün, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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