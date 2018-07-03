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Ormanda 3 iş arkadaşını öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı yakalandı

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda ağaç kesimi yapan işçi arkadaşlarına tüfekle ateş ederek 3'ünü öldüren, 3 kişiyi de yaralayan Olcak B. (45), jandarmanın operasyonu ile Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakalandı. Olay dün akşam,...

Ormanda 3 iş arkadaşını öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı yakalandı
DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda ağaç kesimi yapan işçi arkadaşlarına tüfekle ateş ederek 3'ünü öldüren, 3 kişiyi de yaralayan Olcak B. (45), jandarmanın operasyonu ile Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakalandı.
Olay dün akşam, Gümüşova'nın Yeşilyayla köyünde ormanlık alanda meydana geldi. Sakarya'nın Hendek ilçesinden ağaç kesim işi için Yeşilyayla köyüne gelen işçiler arasında, kesilen ağaçlardan arta kalan odunların paylaşılması konusunda tartışma çıktı. İşçiler yaptıkları çardakta yemek yediği sırada, otomobilinde bulunan av tüfeğini alan Olcak B. ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Hakan Çalışkan, Erdal Küt ve Bayram Küt olay yerinde yaşamını yitirdi, Yalçın Acıbal, Furkan Demiray ve Erol Demiray yaralandı. Olcay B., olayın ardından kaçtı.
3 kişinin ölümü 3 kişinin de yaralanmasına neden olan Olcay B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Düzce ve Sakarya İl Jandarma Komutanlıkları İstihbarat Şube Müdürlüklerince ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'nca, Hendek'te düzenlenen operasyonla Olcay B. yakalanırken, olayda kullandığı av tüfeği de ele geçirildi. Olcay B.'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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