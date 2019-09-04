Ormana kenevir eken kişinin evinden cephane çıktı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde ormana 472 kök kenevir eken şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, mermiler, 115 gram esrar ve 5 gram kokain ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze Kadıllı Mahallesi Balçık Deresi mevkiine 472 kök kenevir ekildiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, olayla ilgili O.A.’yı gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada 3 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 192 adet mermi, 114 adet av tüfeği fişeği, 115 gram esrar, 5 gram kokain ele geçirildi. Kök kenevirler imha edilmek üzere sökülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

