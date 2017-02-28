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Orman ürünleri üretimi yapan işyeri yandı

KONYA'da orman ürünleri üretimi yapan bir işyeri çıkan yangında büyük hasar gördü. Yangın, saat 01.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Hotamış Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde bilinmeyen nedenle başladı. Alevler...

Orman ürünleri üretimi yapan işyeri yandı
KONYA'da orman ürünleri üretimi yapan bir işyeri çıkan yangında büyük hasar gördü.
Yangın, saat 01.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Hotamış Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde bilinmeyen nedenle başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm işyeri sardı. Çevredeki temizlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler farklı noktalardan yangına hemen müdahale etti. Yangın, 1 saat süren müdahele sonrası söndürülerek tamamen kontrol altına alındı. Yangında bir işyerinde daha maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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