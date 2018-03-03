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Orman muhafaza memuru kazada yaralandı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), ()- MANİSA'nın Selendi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Taş (62), yaralandı. Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Selendi-Kula karayolu İlçe Mezarlığı yanında meydana geldi. Selendi Orman...

Orman muhafaza memuru kazada yaralandı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), ()- MANİSA'nın Selendi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Taş (62), yaralandı.
Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Selendi-Kula karayolu İlçe Mezarlığı yanında meydana geldi. Selendi Orman İşletme Şefliği'nde görevli orman muhafaza memuru, 2 çocuk babası Ahmet Taş yönetimindeki 45 ZS 180 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Yaralanan Ahmet Taş, yoldan geçen bir kamyon şoförü tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Çağırılan ambulansla Taş, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Ahmet Taş, "Orman işletmeye bağlı ekip binasına gidiyordum. Her şey bir anda oldu, birden gözüm karardı. Otomobil takla atmaya başladı" dedi.

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