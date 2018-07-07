Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

Orman İşletme müdürü ve 5 kişi, rüşvet operasyonunda tutuklandı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında işletme müdürü Sadettin Özer'in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Orhaneli ilçesinde jandarma,...

Orman İşletme müdürü ve 5 kişi, rüşvet operasyonunda tutuklandı
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında işletme müdürü Sadettin Özer'in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
Orhaneli ilçesinde jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki rüşvet ve görevi kötüye kullanma ihbarları üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izin ile soruşturma başlatan jandarma, teknik takibin ardından operasyon başlattı. Jandarma, aralarında Orman İşletme Müdürü Sadettin Özer ile bazı kurum çalışanları ve sivillerin olduğu toplam 14 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler 'görevi kötüye kullanmak' ve 'rüşvet' suçlaması ile adliyeye çıkartıldı.
Şüphelilerden Müdür Sadettin Özer, memur Vahittin Ulusinan, muhtar Bilal  Kaya, sivil Ahmet Uğur, Fehmi Yakışı ile Erkan Kurtul tutuklandı. Şüphelilerden 2'si savcılık sorgulamasının ardından, 6'sı ise adli kontrol koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325