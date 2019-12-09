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Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet takla attı: 1 yaralı
Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()- KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, freni patlayan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet, takla attı. Kazada sürücü orman işçisi Kadir Turna (38) yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Yenice Nişantaşı mevkiinde...
GÜVENLİK 08.12.2019, 20:06
Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()- KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, freni patlayan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet, takla attı. Kazada sürücü orman işçisi Kadir Turna (38) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Yenice Nişantaşı mevkiinde meydana geldi. Kadir Turna yönetimindeki 78 AT O92 plakalı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet, freninin patlaması sonucu kaldırıma çaparak takla attı. Kazada sürücü Turna yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Turna, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Turna'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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