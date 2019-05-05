Orhangazi'de zincirleme kaza: 4 yaralı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü Efkan Kanar'ın (22), yapılan testte, 2.58 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Orhangazi merkezdeki ana yol İznik kavşağında meydana geldi. Yalova'dan Bursa'ya giden Necmettin Şeker (50), yönetimindeki 16 NNU 74 plakalı TIR'la İznik yolunda, kırmızı ışıkta durdu. Aynı yönde giden Mustafa Ateş (38) de 43 UH 609 plakalı kamyonetiyle TIR'ın arkasında durdu. Bu sırada aynı yönden gelen Efkan Kanar'ın kullandığı 34 JUY 37 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, Mustafa Ateş'in kamyonetine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet de öndeki TIR'a çarptı. Kazada sürücüler Efkan Kanar ve Mustafa Ateş ile kamyonette bulunan ağabeyi Mehmet Ateş (46) ile Mevlüt Akbaş (33) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, kamyonette sıkışan Efkan Kanar'ı 20 dakikalık çalışma sonucu çıkarıp, ambulansa taşıdı. Sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan hastanede yapılan testte, Efkan Kanar'ın 2.58 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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