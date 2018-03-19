Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...

Orhangazı'de MHP eski İlçe Başkanı kaza yaptı, eşi öldü, 7 kişi yaralandı (2) - Yeniden

Sayın yazıişleri müdürlerine 'Orhangazı'de MHP eski İlçe Başkanı kaza yaptı, eşi öldü, 7 kişi yaralandı' başlıklı haberimizi, servis yapılan fotoğraflarından birini iptal ederek yeniden geçiyoruz. Aşağıdaki haber ve fotoğrafların...

Orhangazı'de MHP eski İlçe Başkanı kaza yaptı, eşi öldü, 7 kişi yaralandı (2) - Yeniden

Sayın yazıişleri müdürlerine
'Orhangazı'de MHP eski İlçe Başkanı kaza yaptı, eşi öldü, 7 kişi yaralandı' başlıklı haberimizi, servis yapılan fotoğraflarından birini iptal ederek yeniden geçiyoruz. Aşağıdaki haber ve fotoğrafların değerlendirilmesi ricasıyla.
---------------------------
YENİDEN

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA'nın Orhangazi ilçesi İznik Yolu üzerinde MHP Orhangazi eski İlçe Başkanı Zelkif Bektaş’ın kullandığı kamyonet, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Bektaş'ın eşi Miyase Bektaş (62) hayatını kaybederken, 3’ü çocuk,7 kişi yaralandı.
Kaza saat 18.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolunda meydana geldi. Orhangazi’den İznik istikametine giden MHP Orhangazi eski ilçe başkanı Zelkif Bektaş’ın kullandığı 16 RAJ 78 plakalı kamyonet, iddiaya göre yolun sağında bekleyen bir TIR’ı solladığı sırada karşı yönden gelen Özkan Kaya (36) idaresindeki 16 VG 925 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Kaza sonrasında her iki araç da hurdaya döndüğü kazaya, ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevkedildi.
Kazada otomobil sürücüsü Özkan Kaya (36) ile birlikte diğer aracın sürücüsü Zelkif Bektaş ve yine her iki araçta bulunan Mustafa Kaya (63), Mehmet Kaya (67), Yusuf Batın Kaya (11), Miyase Bektaş (62), Alperen Bektaş (7) ve Arden Alp Bektaş (3) yaralandı. Kamyonette sıkışan Zelkif Bektaş’ın eşi Miyase Bektaş, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtaralarak diğer yaralılarla birlikte ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

Miyase Bektaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Bektaş’ın yakınları hastaneye akın etti. Diğer yaralılardan da hayati tehlikesi bulunanlar olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314