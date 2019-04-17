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Orhaneli'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişininde yaralandığı kazada durumu ağır olan Hanife Çavdar (63) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Kaza pazar...

Orhaneli'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişininde yaralandığı kazada durumu ağır olan Hanife Çavdar (63) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Kaza pazar günü saat 17.00 sıralarında Orhaneli- Bursa yolunda meydana geldi. Kemal Güneş (70) yönetimindeki 16 N 1499 plakalı otomobil, Nalınlar mevkiinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 16 CKP 01 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücü Güneş ile yanında bulunan ağabeyi İsmail Güneş (75), hayatını kaybetti. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ve ters dönen hafif ticari araçtaki 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 2 gün boyunca Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam mücadelesi veren evli ve 2 çocuk annesi Hanife Çavdar bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ayrıca hastanede tedavi gören diğer 7 yaralıdan 2’sinin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

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