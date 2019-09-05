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Orhaneli'deki orman yangınına 3 gözaltı
BURSA'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde 5 Ağustos tarihinde meydana gelen ve 60 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde 5 Ağustos 2019 günü, 7 farklı...
GÜVENLİK 05.09.2019, 13:33
BURSA'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde 5 Ağustos tarihinde meydana gelen ve 60 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde 5 Ağustos 2019 günü, 7 farklı noktada başlayan ve 60 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "5 Ağustos 2019 günü Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde meydana gelen ve yaklaşık 60 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde orman yangınları ile ilgili 3 şahıs Orhaneli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınmıştır" denildi. Öte yandan İl Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yangından 1 hafta sonra yaptığı açıklamada, ''Yangının 7 farklı noktada çıkmış olması kundaklanma şüphesini kuvvetlendiriyor. Failleri, kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor'' sözlerine yer vermişti.
Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde 5 Ağustos 2019 günü, 7 farklı noktada başlayan ve 60 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "5 Ağustos 2019 günü Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde meydana gelen ve yaklaşık 60 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde orman yangınları ile ilgili 3 şahıs Orhaneli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınmıştır" denildi. Öte yandan İl Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yangından 1 hafta sonra yaptığı açıklamada, ''Yangının 7 farklı noktada çıkmış olması kundaklanma şüphesini kuvvetlendiriyor. Failleri, kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor'' sözlerine yer vermişti.
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