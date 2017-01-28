'Organlarımı bağışlıyorum' notu bırakıp intihar etti

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, sağlık görevlisi 31 yaşındaki Kemal Batgı, 'organlarımı bağışlıyorum' yazılı not bırakıp, tabancayla intihar etti.

Olay, bugün öğleden sonra Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir sağlık merkezinde çalışan Kemal Batgı, yalnız yaşadığı stüdyo dairede başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen polisler, çilingir yardımıyla girdiği evde Batgı'yı yerde kanlar içerisinde buldu. Polisin çağırdığı sağlık görevlileri incelemesinde Kemal Batgı'nın öldüğünü belirlendi.

Kemal Batgı'nın cesedi otopsi için morga konulurken, polisler evde yaptığı incelemede; 'Artık yaşamak istemiyorum. Organlarımı bağışlıyorum' yazılı ve üzerinde TC kimlik numarası bulunan not bulundu.

Polisin intihara ilişkin soruşturması sürdürülüyor.

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