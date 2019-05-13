Ordu’ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci’nin (25) acı haberi memleketi Ordu’da ailesine ulaştı.Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Alandüzü mevkisinde PKK’lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci yaralandı. Demirci, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli olan Volkan Demirci’nin acı haberi askeri yetkililer tarafından, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde yaşayan Hacer ve Ümran Demirci çiftine verildi. Acı haberi alan anne ve baba, mahalleli tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

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