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Ordulu inşaat işçisi, Gürcistan'da yanan minibüsünde ölü bulundu
GÜRCİSTAN'a iş görüşmesi için giden Ordulu inşaat işçisi İbrahim Çatık (37), alev alan minibüsünde ölü bulundu. Gürcü yetkilileri, yapılan inceleme sonucu olayda kundaklama ve cinayet bulunduğu şüphesi üzerine soruşturma başlatıldığını...
GÜVENLİK 05.01.2020, 16:19
GÜRCİSTAN'a iş görüşmesi için giden Ordulu inşaat işçisi İbrahim Çatık (37), alev alan minibüsünde ölü bulundu. Gürcü yetkilileri, yapılan inceleme sonucu olayda kundaklama ve cinayet bulunduğu şüphesi üzerine soruşturma başlatıldığını bildirildi.
Olay, çarşamba günü Gürcistan'ın Batum kentinde meydana geldi. Ordu'nun Kumru ilçesinde inşaat sektöründe çalışan İbrahim Çatık, yaklaşık 2 ay önce iş görüşmesi için Gürcistan'a gitti. Ailesi yılbaşı gecesi Çatık'ı aradı ancak ulaşamadı. Bir süre sonra aile, Çatık'ın minibüsünde yangın çıktığı haberini aldı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Gürcü itfaiye ekiplerince söndürülürken, Çatık'ın minibüste cansız bedenine ulaşıldı.
Gürcü yetkilileri, yapılan inceleme sonucu olayda kundaklama ve cinayet bulunduğu şüphesi üzerine soruşturma başlattıklarını bildirdi.
Yapılan incelemelerin ardından Türkiye'ye gönderilen İbrahim Çatık'ın cenazesi, dün memleketi Kumru'ya bağlı Ortaca Mahallesi'nde toprağa verildi.
Olay, çarşamba günü Gürcistan'ın Batum kentinde meydana geldi. Ordu'nun Kumru ilçesinde inşaat sektöründe çalışan İbrahim Çatık, yaklaşık 2 ay önce iş görüşmesi için Gürcistan'a gitti. Ailesi yılbaşı gecesi Çatık'ı aradı ancak ulaşamadı. Bir süre sonra aile, Çatık'ın minibüsünde yangın çıktığı haberini aldı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Gürcü itfaiye ekiplerince söndürülürken, Çatık'ın minibüste cansız bedenine ulaşıldı.
Gürcü yetkilileri, yapılan inceleme sonucu olayda kundaklama ve cinayet bulunduğu şüphesi üzerine soruşturma başlattıklarını bildirdi.
Yapılan incelemelerin ardından Türkiye'ye gönderilen İbrahim Çatık'ın cenazesi, dün memleketi Kumru'ya bağlı Ortaca Mahallesi'nde toprağa verildi.
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