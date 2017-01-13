Ordu’da telefon dolandırıcısına 200 bin TL kaptırdılar

Nedim KOVAN/ ORDU, ()– ORDU’da, cep telefonuyla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcıların tuzağına düşen 2 kişi, 200 bin TL para kaptırdı. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa’dan Ordu’ya gelen telefon dolandırıcıları olduğu iddia edilen K.T. (20) ile Y.T., Ordu’nun Ünye ve Altınordu İlçesi’nde İsmail Bayıroğlu (74) ve Nafiye Kuvan’ı (86) telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp para istedi. Bunun üzerine evinin önüne gelen dolandırıcılara İsmail Bayıroğlu 165 bin TL verirken, aynı yöntemle Nafiye Kuvan da 35 bin TL verdi.

Parayı verdikten sonra dolandırıldıklarını anlayan iki kişi hemen 155’i arayarak şüphelilerden şikayetçi olup eşkal bilgisi verdi. Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler verilen eşkal üzerine yaptıkları araştırmada şüphelilerden K.T.’yi Ordu’da kaldığı otelde yakalayıp gözaltına alırken, kaçan Y.T. ise Şanlıurfa’da yakalandı.

Öte yandan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu da artan telefon dolandırıcılık olayları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Bu gibi durumlarda vatandaşların 155 ve 156'ı aramalarını isteyen Vali Balkanlıoğlu, “Ordu'da zaman zaman farklı GSM operatörleri kullanılarak vatandaşlardan kimlik veya banka hesap bilgileri isteniyor. Arayan dolandırıcılar Valilik, Emniyet Müdürlüğü veya Cumhuriyet Başsavcılığı adına para veya kontör talep ediyorlar. Bu yöntemle vatandaşlarımız dolandırılmak suretiyle haksızlığa maruz kalmaktadır. Bu tarz telefon görüşmelerine vatandaşlarımızın itibar etmemeleri, 155 Polis İmdat veya 156 Jandarma İmdat hatlarına haber vermeleri kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.



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