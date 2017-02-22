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Ordu’da evde silah ve tüfek ele geçirildi

Nedim KOVAN/ULUBEY (Ordu), ()– ORDU’nun Ulubey İlçesi’nde polis tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Ulubey İlçesi’nde polisin...

Ordu’da evde silah ve tüfek ele geçirildi

Nedim KOVAN/ULUBEY (Ordu), ()– ORDU’nun Ulubey İlçesi’nde polis tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Ulubey İlçesi’nde polisin sürdürdüğü soruişturma kapsamında bir eve baskın yapıldı. Evde yapılan aramada çarklı çap ve markalarda 4 adet tabanca, 6 adet av tüfeği ile 37 adet dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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