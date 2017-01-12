Ordu’da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Nedim KOVAN- Yavuz ŞEN/AYBASTI (Ordu), () - ORDU’nun Aybastı İlçesi’nde evde çıkan yangında 60 yaşındaki Kaniye Eşit öldü.

Aybastı İlçesi’ne bağlı Çakırlı Mahallesi Alacalar mevkisinde bir evde bu sabah henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rahatsızlığı nedeniyle evde yatan Kaniye Eşit, iddiaya göre yoğun dumandan etkilenerek evden çıkamayıp alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının ardından eve giren ekipler, Kaniye Eşit'in cansız bedenini buldu.

Esit'in cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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