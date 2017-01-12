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Ordu’da 38 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi

Nedim KOVAN/ORDU, () – ORDU Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Altınordu İlçesi’nde bir eve yapılan operasyonda 38 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık...

Ordu’da 38 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi

Nedim KOVAN/ORDU, () – ORDU Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Altınordu İlçesi’nde bir eve yapılan operasyonda 38 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu İlçesi’ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. İhbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda 38 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis kolilerdeki sigaralara el koyarken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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