Ordu ve Trabzon'da tefecilik operasyonu

ORDU ve Trabzon'da düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu ve Trabzon'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 13 kişiyi takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, iki ilde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, senet ve av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.Bu arada, ekiplerin operasyon kapsamında 70 mağdurun ifadesine başvurduğu belirtildi.

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