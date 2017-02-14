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Ordu merkezli uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

ORDU merkezli üç ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı. Ordu’dan İstanbul’a araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine, Ünye İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde...

Ordu merkezli uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
ORDU merkezli üç ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı.
Ordu’dan İstanbul’a araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine, Ünye İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde operasyon düzenlendi. Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve Özel Harekat Polisleri’nin de yer aldığı yaklaşık 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, uyuşturucu taşındığı öne sürülen otomobile Ordu-Samsun sınırında 'Dur' ihtarında bulunuldu. Ancak araçtakiler durmadı. Kaçarken kaza yapan otomobildeki 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 
Operasyon kapsamında Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; Ünye, Fatsa, Altınordu ilçeleri ile Samsun merkez ve Terme ilçeleriyle, İstanbul Esenyurt ilçesinde de eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde 2’si kadın 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 104 gram uyuşturucu hap, 12 gram esrar, çok sayıda sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet tabanca ve bu silahlara ait 190 adet fişek ve mermi ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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