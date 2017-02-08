Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne terörle mücadele için zırhlı araçlar gönderildi

Nedim KOVAN/ ORDU, () - KARADENİZ’de terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne Kobra ve Ejder 4x4 zırhlı muharebe araçları gönderildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne, gönderilen Kobra ve Ejder 4x4 zırhlı muharebe araçları test edildi. Ordu Emniyet Müdürlüğü’nün atış poligonunda araçların testine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Emniyet Müdürü Suat Çelik ve Özel Harekat Polisleri katıldı.

Zırhı muharebe araçlarının terörle mücadelede kullanılacağını belirten Vali İrfan Balkanlıoğlu, test atışlarının da gayet başarılı olduğunu belirtti. Araçları inceleyen Vali Balkanlıoğlu, terörle mücadeledeki başarılı çalışmalarından dolayı Özel Harekat Polisleri’ni de kutladı.

Yeni alınan Kobra’ya ise, Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde 12 yıldır görev yapan, geçen yıl Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 21 yıllık polis memuru, Sivaslı Osman Yurt’un adı verildi.

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