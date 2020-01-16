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Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
GÜVENLİK 16.01.2020, 13:25
ORDU’nun Fatsa ilçesinde, yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı İdris Ekmekçi (48) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Evkaf Mahallesi Belediye Plajı mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden Hakan K. yönetimindeki 34 KHT 01 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İdris Ekmekçi'ye çarptı. Çarpamanın etkisiyle savrulan Emekçi, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ekmekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekmekçi'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınıken soruşturma sürüyor.
Kaza, dün akşam saatlerinde Evkaf Mahallesi Belediye Plajı mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden Hakan K. yönetimindeki 34 KHT 01 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İdris Ekmekçi'ye çarptı. Çarpamanın etkisiyle savrulan Emekçi, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ekmekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekmekçi'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınıken soruşturma sürüyor.
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