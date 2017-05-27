Ordu'da merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

ORDU, () - ORDU merkezli Antalya ve Manisa illerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ordu merkezli Antalya ve Manisa illerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişi Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden 4 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ORDU, () - ORDU merkezli Antalya ve Manisa illerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.