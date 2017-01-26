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Ordu'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), () - ORDU'nun Ünye İlçesi'nde kontrolden çıkıp orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan ticari taksideki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde Ünye çevreyolu İkizce Kavşağı...

Ordu'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), () - ORDU'nun Ünye İlçesi'nde kontrolden çıkıp orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan ticari taksideki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde Ünye çevreyolu İkizce Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Samsun yönünden Ordu'ya giden Muzaffer Kefal yönetimindeki 28 T 6067 plakalı ticari taksi, kontrolden çıkıp orta refüje girdi, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 40 yaşındaki Elif Kefal öldü, Giresun Görele Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı olduğu belirtilen Muzaffer Kefal ile Feyyaz ve 8 yaşındaki Ali Kefal ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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