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Ordu'da kaçak define kazısı: 8 gözaltı

ORDU'da iş makinesi ile izinsiz kaçak define kazısı yapan 8 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Aybastı ilçesinde jandarma ekipleri, ekskavatör ile bahçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine  harekete geçti, bölgede...

Ordu'da kaçak define kazısı: 8 gözaltı
ORDU'da iş makinesi ile izinsiz kaçak define kazısı yapan 8 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Aybastı ilçesinde jandarma ekipleri, ekskavatör ile bahçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine  harekete geçti, bölgede inceleme yaptı. Yapılan çalışmada kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 81 adet mermi, kazı işlerinde kullanılan 12 adet patlayıcı madde, 2 adet oksijen tüpü ve dalgıç yeleği de ele geçirildi. Şüpheliler, sorgularının ardından, 2863 Sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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