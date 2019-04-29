Ordu'da kaçak define kazısı: 8 gözaltı

ORDU'da iş makinesi ile izinsiz kaçak define kazısı yapan 8 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aybastı ilçesinde jandarma ekipleri, ekskavatör ile bahçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti, bölgede inceleme yaptı. Yapılan çalışmada kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 81 adet mermi, kazı işlerinde kullanılan 12 adet patlayıcı madde, 2 adet oksijen tüpü ve dalgıç yeleği de ele geçirildi. Şüpheliler, sorgularının ardından, 2863 Sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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