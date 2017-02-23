Ordu'da FETÖ şüphelisi 7 kişi tutuklandı

ORDU merkezli 12 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 7’si tutuklandı.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 Şubat’ta Ordu merkezli, Ankara, Samsun, İstanbul, Sinop, Erzurum, Tokat, Sivas, Trabzon, Giresun, Rize ve Manisa’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınarak Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı iddia edilen, aralarında halen görevde olan polisler ile geçmişte örgütün kurumlarında çalışanlar ve esnafların olduğu şüpheliler Emniyet’te işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye’ye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 17’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.