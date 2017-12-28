Ordu'da FETÖ'den 14 gözaltı

ORDU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve örgütün 'mahrem askeri yapılanması' kapsamında Ordu merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında görevlerinden daha önce ihraç edilen askerlerin de olduğu 14 asker gözaltına alındı. Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin halen işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
ORDU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.