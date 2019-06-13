Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Ordu'da dolu hasarının tespiti sürüyor

Nedim KOVAN/ORDU,() - ORDU'da hayatı felç eden dolu yağışı fındığı da vurdu. 9 kişinin yaralanmasına neden olan afet sonrası kentte hasar tespit çalışması başlatıldı.  Gürgentepe, Gölköy ve İkizce ilçelerinde dün etkili olan...

Ordu'da dolu hasarının tespiti sürüyor

Nedim KOVAN/ORDU,() - ORDU'da hayatı felç eden dolu yağışı fındığı da vurdu. 9 kişinin yaralanmasına neden olan afet sonrası kentte hasar tespit çalışması başlatıldı. 
Gürgentepe, Gölköy ve İkizce ilçelerinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle 9 kişi yaralanırken onlarca evin çatısı ve araç da hasar gördü. Bölgede ceviz büyüklüğünde yağan dolu, fındığa da zarar verdi. Dolunun etkili olduğu ilçelerde kaymakamlıkları tarafından kriz merkezi oluşturuldu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kurulan hasar tespit komisyonu ekipleri bugün çalışmalara başladı. 
'ZARARIN BOYUTU BÜYÜK GÖRÜNÜYOR'
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, geçen ay da dolu nedeniyle fındığın olumsuz yönde etkilendiğini hatırlatarak, "Sağanak yağmurla birlikte son yağan dolu özellikle Gürgentepe, Gölköy ve İkizce ilçelerimizde etkili oldu. Doluyla birlikte bir çok ilçemizdeki sağanak fındığı döktü. Bu bölgelerde oluşturulan hasar tespit ekipleri çalışmalarını yapıyor. Zararın boyutu büyük görünüyor. Çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.
Öte yandan kentte sağanak yağmur ve dolunun 2 gün daha devam edeceği uyarısı üzerine vatandaşlar, halı ve battaniye ile araçlarının üzerine örterek önlem aldı.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328