Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Ordu'da dolu, fındık ağaçları ve araçlara zarar verdi; 9 kişi yaralandı (2)

9 KİŞİ YARALANDI Ordu Valiliği, dolunun yağışının etkili olduğu Gürgentepe ilçesinde Kaymakamlık tarafından kriz merkezi oluşturulduğunu bildirdi. Gürgentepe ilçesinde etkili olan dolu yağışında onlarca araç zarar görürken, 9 kişi...

Ordu'da dolu, fındık ağaçları ve araçlara zarar verdi; 9 kişi yaralandı (2)

9 KİŞİ YARALANDI
Ordu Valiliği, dolunun yağışının etkili olduğu Gürgentepe ilçesinde Kaymakamlık tarafından kriz merkezi oluşturulduğunu bildirdi. Gürgentepe ilçesinde etkili olan dolu yağışında onlarca araç zarar görürken, 9 kişi ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle başından yaralandı. Yaralılar Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Aşırı dolu yağışından dolayı çok sayıda aracın camlarında kırılma, kaportalarında ezilme ve çökmeler meydana gelmiştir. Bölgede çok sayıda evin çatısı dolu yağışından etkilenerek, zarar görmüştür. Aşırı dolu yağışından bölgedeki tarım arazileri de olumsuz yönde etkilenmiştir. Aşırı dolu yağışı sonucu evlerin çatısında ve araçlarda oluşan zararlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu tarafından tespit edilecektir. Tarım arazilerinde meydana gelen zararlar ise, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu tarafından belirlenecektir. Meydana gelen dolu afeti nedeniyle Gürgentepe Kaymakamlığımızda Kriz Merkezi oluşturulmuş olup, gelişmeler yakinen takip edilmektedir."

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328