Ordu'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı  

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), ()- ORDU'nun Fatsa ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Ordu karayolu Fatsa ilçesi fakülte kavşağında meydana geldi. Ali Osman Çalışkancı yönetimindeki 61 EK 541 plakalı otomobil ile Muhterem Geçgel yönetimindeki 07 N 2406 plakalı cip, fakülte kavşağında çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Cipin sürücüsü Muhterem Geçgel ve yanında bulunan Yılmaz Cüre ile diğer otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhterem Geçgel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz Cüre’nin ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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