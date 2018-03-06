Ordu'da 7 ayrı hırsızlık olayına 6 gözaltı

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), () - ORDU'nun Ünye ilçesinde, 2 mahallede 7 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 6 kişi, gözaltına alındı.

Ünye ilçesi Yavi ve Yüceler mahallelerinde, farklı tarihlerde, 7 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayı şüphelileri için jandarma soruşturma başlattı. Polisin de dahil olduğu soruşturma sonucu, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Polis ve jandarma tarafından eş zamanlı yapılan operasyonda, B.K. (21), C.K. (23) F.K. (23), T.K. (22), İ.K. (23) ve E.K. (18) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, hırsızlık yapılan evlerinden çalınan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



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