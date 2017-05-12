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Ordu'da 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU merkezli 11 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 33 şüpheliden 4'ü tutuklandı, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen...

Ordu'da 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU merkezli 11 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 33 şüpheliden 4'ü tutuklandı,
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından geçen hafta Ordu merkezli 11 ilde eş zamanlı yapılan operasyonla 33 kişi gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde arama yapılan 33 şüpheli daha sonra Ordu'ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 29 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan 29 kişiden 4'ü tutuklanırken, 25 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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