Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

Ordu'da 2 ayrı kazada 3 ölü, 2 yaralı

Nedim KOVAN- Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), () - ORDU'nun Ünye ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İlk kaza akşam saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Otogar mevkisinde...

Ordu'da 2 ayrı kazada 3 ölü, 2 yaralı

Nedim KOVAN- Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), () - ORDU'nun Ünye ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İlk kaza akşam saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Otogar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 EY 579 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşına geçmeye çalışan 1'i çocuk 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayalar yaralanırken, otomobil de karşı yönden gelen 52 KF 001 plakalı araca çarparak durabildi. Çevredeki sürücülerin ihabarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobilin çarptığı ve isimlieri henüz öğrenilemeyen yayalardan 2'sinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan küçük çocuk ise sağlık ekiplerininin müdahalesinin ardından ambulansa Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Diğer kaza ise yine akşam saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Tarım aracı olarak tabir edilen pat pat kazasında Ayşe Bulat (52) hayatını kaybederken, sürücü Veysel Bulat yaralandı. 
Her iki kaza ile ilgili güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.